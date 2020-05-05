Теперь можно: принц Гарри и Меган Маркл расскажут всю правду о королевской жизни в книге-автобиографии

Звезды / Новости 5 мая 2020

Cosmo

Вот это новости! После отречения от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл готовят к выходу собственную автобиографическую книгу — «В поисках свободы». В ней звездная пара откровенно расскажет о «закулисье» королевской жизни и о своем пути к освобождению — чтобы развеять все слухи и домыслы.

И мы уже знаем, как будет выглядеть обложка книги о Гарри и Меган — на ней будет размещен снимок пары, сделанный в тот день, когда они впервые посетили свое графство.

Книга о принце Гарри и Меган Маркл выйдет в свет уже этим летом. Так, онлайн-версия будет доступна уже 11 августа, а печатная — 20-го.