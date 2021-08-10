Теперь официально: на принца Эндрю подали в суд за изнасилование несовершеннолетней

Звезды / Новости
10 августа 2021
Cosmo

Непростые времена для всей королевской семьи продолжаются — не успел немного поутихнуть ажиотаж вокруг скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, как о себе снова дал знать громкий секс-скандал, в котором замешан принц Эндрю. Так, Вирджиния Робертс, которая ранее не раз заявляла о насилии со стороны сына королевы Елизаветы II, теперь оформила свои претензии официально, подав на него в суд в Нью-Йорке.

По словам девушки, принц Эндрю, воспользовавшись услугами Джеффри Эпштейна, который был осужден за секс-торговлю несовершеннолетними, вступал в сексуальные отношения с ней, когда ей было от 16 до 19 лет. 

 

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Фото: Gettyimages
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