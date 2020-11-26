Теперь точно конец: Меган Фокс подала на развод с Брайаном Остином Грином

Звезды / Новости
26 ноября 2020
Cosmo

Несмотря на бурный роман Меган Фокс с Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly), поклонники ее с Брайаном Остином Грином пары все равно ждали их примирения. Надеялся на воссоединение и сам актер, который не раз заявлял, что, вопреки всем обстоятельствам, не собирается подавать на развод с Фокс.

Однако, как сообщает издание The Blast, между супругами действительно все кончено — на днях актриса официально подала на развод с бывшим возлюбленным. Напомним, незадолго до этого Меган выясняла отношения с Брайаном в соцсетях, обвиняя его в том, что он выставляет ее плохой матерью. 

Сами звезды новость пока никак не прокомментировали, однако инсайдеры уверены, что это лишь вопрос времени. Очень жаль!

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Фото: Gettyimages
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