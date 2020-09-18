«Теперь вы знаете»: 54-летняя Холли Берри наконец-то рассекретила своего загадочного бойфренда

Звезды / Новости 18 сентября 2020

Cosmo

Долгое время Холли Берри интриговала поклонников, публикуя фото с возлюбленным, но никогда не показывая его лицо — а точнее, в кадр всегда попадали только его ноги. Однако вчера 54-летняя актриса все же решилась рассекретить имя своего избранника — им оказался певец Ван Хант. Влюбленная Холли опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в футболке с именем бойфренда.

«Теперь вы знаете», — подписала она его, добавив также эмоджи в виде сердечка и ног, сделав явную отсылку к тому самому романтичному фото переплетенных ног. А на страничке самого певца мы обнаружили и милое фото, на котором Холли нежно целует его в щеку.

Мимими!