«Ты — наше все»: Виктория Бекхэм поздравила сына с днем рождения и поделилась архивным фото новорожденного Бруклина

Звезды / Новости 4 марта 2020

Cosmo

Сегодня свой 21-й день рождения празднует старший сын Девида и Виктории Бекхэм Бруклин. В честь этого мама трогательно поздравила мальчика, выложив одно из архивных фото. На снимке совсем молодой Дэвид держит новорожденного сына на руках.

«В этот день 21 год назад в наш мир пришла невероятная душа. Ты перевернул наши жизни, изменив их навсегда. Чувственный, добрый, милый, забавный. Ты — наше все. Я так сильно тебя люблю. С днем рождения», — подписала снимок Виктория.

Мы не можем налюбоваться архивным фото. Как же это мило, правда?