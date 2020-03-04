«Ты — наше все»: Виктория Бекхэм поздравила сына с днем рождения и поделилась архивным фото новорожденного Бруклина
Сегодня свой 21-й день рождения празднует старший сын Девида и Виктории Бекхэм Бруклин. В честь этого мама трогательно поздравила мальчика, выложив одно из архивных фото. На снимке совсем молодой Дэвид держит новорожденного сына на руках.
Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 3 Бер 2020 р. о 11:48 PST
«В этот день 21 год назад в наш мир пришла невероятная душа. Ты перевернул наши жизни, изменив их навсегда. Чувственный, добрый, милый, забавный. Ты — наше все. Я так сильно тебя люблю. С днем рождения», — подписала снимок Виктория.
Мы не можем налюбоваться архивным фото. Как же это мило, правда?