«Ты чувствуешь себя сумасшедшим»: Селена Гомес откровенно рассказала о биполярном расстройстве

Звезды / Новости 3 сентября 2020

Cosmo

После долгого лечения и перерыва в карьере и соцсетях, Селена Гомес снова триумфально вернулась к нам. Звезда успела выпустить альбом и даже запустила собственный бьюти-бренд. Но только сейчас решилась откровенно рассказать о своей болезни.

Так, певица призналась, что страдает от биполярного расстройства. «Я всегда честно говорила о своем психическом здоровье, поэтому понимала, что обязательно должна поделиться этим с общественостью. Я знаю, что многих людей с такими же проблемами, как у меня, клеймят, а они сами даже не знают своего диагноза. Это очень расстраивает — в такие моменты осознаешь, насколько ты одинок. Ты чувствуешь себя сумасшедшим и постоянно задаешь себе вопрос: «Почему другие люди не испытывают то, что испытываю я?» — рассказала звезда в одном из последних интервью.

Селена также рассказала о том, что (а точнее — кто) помогло ей справиться с этой проблемой и почувствовать себя лучше. За это звезда благодарит своих друзей и семью: «Общение с близкими — это то, что помогает мне оставаться в здравом уме. Еще я гуляю и провожу много времени на природе. Звучит банально, но это правда работает».