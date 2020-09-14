«Ти вже багато років живиш свою гординю на тлі наших недоліків»: Ольга Фреймут різко відповіла на критику Катерини Кухар в ефірі шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости 14 сентября 2020

Cosmo

У неділю на телеканалі 1+1 відбувся третій прямий ефір нового сезону шоу «Танці з зірками», присвячений коханню. Однак, навіть попри те, що тема вечора, здавалося б, не передбачала ніякого негативу, без невеличких скандалів все ж не обійшлось. Так, суперечка спалахнула між Ольгою Фреймут, котра вперше з`явилася на паркеті після того, як перехворіла коронавірусом, та Катериною Кухар, котра розкритикувала її черговий виступ.

«Кать, тільки давай без образ, добре? Я дуже довго трималася — два ефіри. Ну, в першому все було добре, а в другому я була тобі п`яницею, алкоголічкою. Я скажу від імені всіх твоїх жертв, тому що ти тут вже багато років сидиш королевою, злітаєш і живиш свою гординю на тлі наших недоліків. І замість того, щоб у неділю сидіти тут, судити нас всіх, ти би пішла до церкви та покаялася», — відзначила Оля.

Катерина Кухар відреагувала на неприємний монолог телеведучої з гумором — прима-балерина наголосила, що піде до церкви лише разом із Фреймут.

«А потім ми підемо до моєї куми, психотерапевта Наталії Холоденко. Вона прийме нас без черги!» — парирувала Катерина та подарувала Ользі сокиру.