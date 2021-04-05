Тільки 10% українок вважають себе красивими на 100%

Красота / Новинки
5 апреля 2021
Cosmo

Свою вроду українки в середньому оцінюють на 7 балів з 10. Такі результати дослідження компанії Avon, у якому взяли участь 1000 жінок 18—65 років з усієї країни. Серед основних причин, які заважають їм почуватися вродливими, українки назвали зайву вагу, вікові зміни, фінансові обмеження й невпевненість у собі.

Краса для українок важлива. Так, 83% опитаних погодилися з твердженням, що жінка має доглядати за собою. До того ж здебільшого врода для українок — це не лише її зовнішні прояви. Жінки вважають себе вродливими, коли люблять себе, піклуються про себе, упевнені в собі й відчувають гармонію в житті.

Для половини жінок, щоб відчувати себе красивою, важливо приділяти увагу особистій гігієні (49%), щодня піклуватися про себе (47%) і правильно харчуватися (46%). Цікаво, що майже для половини опитаних (45%) піклуватися про себе — означає використовувати макіяж. З ним жінки почуваються впевненішими, доглянутішими й чарівнішими. Найчастіше українки фарбуються, щоб бути привабливими (42%), відтінити природну красу (39%) чи приховати вади або втому (31%).

Тож не дивно, що макіяж і щоденний догляд — це невіддільні складники життя українки. 92% жінок в Україні використовують декоративну косметику. Трійка найпоширеніших засобів: туш для вій, якою користуються 64% українок, помада для губ (50%) і засоби для брів (тіні, олівці, туш тощо), які використовують 38% жінок. Ними жінки користуються не рідше ніж один раз на тиждень.

Середній вік, коли жінки в Україні починають застосовувати декоративну косметику, — 17 років. Використовувати доглядову косметику українки починають дещо пізніше, у 22 роки.

«Краса для українок важлива, адже значить набагато більше, аніж тільки зовнішній вигляд. Для наших жінок бути красивою і плекати красу — означає піклуватися про себе, поліпшити собі настрій, коли сумно, чи додати впевненості в момент, коли її не вистачає. І дуже часто жінкам достатньо для цього лише нафарбувати губи помадою, відтінити вії тушшю чи вирізнити брови. Ми в Avon працюємо задля того, щоб зробити красу доступною для кожної. І тішимося, що вже 130 років нам вдається створювати сучасні, потрібні й доступні косметичні засоби для жінок і світу, і України. Це щонайкраще підтверджує статистика продажів у нашій країні: щохвилини продається 2,2 туші та 2 помади, а кожні чотири хвилини — один засіб для брів. Ми переконані: демократизація краси — це можливість зробити жінок щасливішими, а щаслива жінка здатна зробити цей світ ліпшим» — прокоментувала результати дослідження Єлизавета Коробченко, генеральна директорка Avon в Україні та Грузії.

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