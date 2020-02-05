Только не это: у Шеннон Доэрти обнаружили четвертую стадию рака

Звезды / Новости
5 февраля 2020
Cosmo

На днях в эфире шоу Good morning, America Шеннен Доэрти поделилась плохой новостью: спустя несколько лет ремиссии у нее снова обнаружили рак, но уже в более агрессивной форме. В 2015-м актриса пережила мастэктомию, а также несколько курсов химиотерапии, после чего врачи заверили ее, что недуг отступил. Увы, он вернулся и сейчас звезде «Беверли Хиллс-90210» диагностируют четвертую стадию.

Шеннон призналась, что чувствует себя напуганной и подавленной:

«Я цепенею от ужаса. Я так напугана».

«У меня бывают дни, когда я задаюсь вопросом: «Почему я»?. А потом думаю: «А почему не я? Кто еще? Кто еще, кроме меня, этого заслуживает? Никто», - добавила звезда.

От всей души желаем актрисе сил и оптимизма в борьбе с недугом.

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Фото: Getty Images
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