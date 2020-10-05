Пара на миллион: Тони Гаррн вышла замуж за актера Алекса Петиффера

Звезды / Новости 5 октября 2020

Cosmo

Сезон звездных свадеб продолжается. Так, недавно мы любовались первыми свадебными фото Натальи Водяновой и Антуана Арно, а на днях стало известно о том, что узами брака себя связали также модель Тони Гаррн и звезда фильма «Громобой» Алекс Петиффер. Церемония прошла в Гамбурге в минувшие выходные. Трогательным совместным фото в новом статусе молодожены поделились в своих Instagram — на нем счастливые влюбленные целуются и демонстрируют обручальные кольца.

«Вот теперь ты и правда можешь называть меня своей женушкой», — подписала трогательный кадр модель. «Мистер и Миссис Петтифер», — написал под тем же фото в своем аккаунте Алекс.

Для церемонии Тони выбрала соблазнительное платье-комбинацию, которое дополнила огромной соломенной шляпой. А вот актер для одного из самых важных событий в своей жизни выбрал стильный костюм в шотландском стиле. Очень красивая пара!

Текст: Лиза Борисенко