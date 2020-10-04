Топ-10 найбільш високооплачуваних акторок 2020 року за версією Forbes

Звезды / Новости
4 октября 2020
Cosmo

Нещодавно Forbes оприлюднив список найбільш високооплачуваних акторів 2020 року. А днями поділився ще одним — у ньому видання зробило фокус на акторках, котрі отримали найбільші прибутки цього року. Так, рейтинг очолила колумбійсько-американська акторка Софія Вергара, відома за участю в серіалі «Американська сімейка» та гучним співробітництвом з відомими брендами — її прибуток склав 43 мільйони доларів. До першої трійки також увійшли Анджеліна Джолі (35,5 мільйонів доларів) та Галь Гадот (31,5 мільйонів доларів). 

До десятки також увійшли:

4. Мелісса Маккарті (25 мільйонів доларів)

5. Меріл Стріп (24 мільйони доларів)

6. Емілі Блант (22,5 мільйонів доларів)

7. Ніколь Кідман (22 мільйони доларів)

8. Елен Помпео (19 мільйонів доларів)

9. Елізабет Мосс (16 мільйонів доларів)

10. Віола Девіс (15,5 мільйонів доларів)

Користувачі мережі вкотре відзначили велику різницю у прибутках чоловіків та жінок. Так, якщо перше та десяте місце у рейтингу найбільш високооплачуваних акторів 2020 року дорівнюють 87,5 мільйонам доларів (Дуейн Джонсон) та 40 мільйонам доларів (Джекі Чан) відповідно, то у списку найприбутковіших акторок — лише 43 мільйонам доларів (Софія Вергара) та 15,5 мільйонам доларів (Віола Девіс). 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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