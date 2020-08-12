Топ-10 найбільш високооплачуваних акторів 2020 року за версією Forbes

Звезды / Новости
12 августа 2020
Cosmo

РІк ще не закінчився, проте у Forbes вже традиційно підвели певні підсумки — вчора видання оголосило імена найбільш високооплачуваних акторів 2020-го. Так, рейтинг очолив Дуейн Джонсон зі статками у розмірі 87,5 мільйонів доларів. Друге місце посів Райан Рейнольдс, що протягом року збагатився на 71,5 мільйонів доларів. Замикає трійку Марк Волберг з прибутками у розмірі 58 мільйонів доларів. Цікаво, що кожен із трійки найбільш високооплачуваних акторів з`явився у проектах Netflix цього року. 

До десятки також увійшли:

4. Бен Аффлек (55 мільйонів доларів)

5. Він Дизель (54 мільйони доларів)

6. Акшай Кумар (48,5 мільйонів доларів)

7. Лін-Мануель Міранда (45,5 мільйонів доларів)

8. Віл Сміт (44,5 мільйонів доларів)

9. Адам Сендлер (41 мільйон доларів)

10. Джекі Чан (40 мільйонів доларів)

5 5 3
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Головні б'юті-тренди

літа 2020
Підберіть колір

волосся і дізнайтеся про свій стиль
Вау-эффект: редакция

тестирует маски для лица, волос и кожи головы
Боремося із

передчасним старінням шкіри: як правильно захищатися від сонця?
Реклама
Читайте также
1
Головні б'юті-тренди літа 2020
2
Вау-эффект: редакция тестирует маски для лица, волос и кожи головы
3
На Еву Грин подали в суд, требуя от нее 100 миллионов долларов
4
Как выглядит защитная маска за 1,5 миллиона долларов
5
Образ дня: королева Летисия в красном платье
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новина дня: Сергій Притула балотуватиметься у мери Києва від партії «Голос»

Про це телеведучий повідомив на з`їзді партії. 

Звезды / Новости

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер показали первое фото новорожденной дочери

И рассекретили имя малышки!

COSMO / Тренды

Головні б'юті-тренди літа 2020

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Семья в сборе: Венсан Кассель и Моника Беллуччи провели время вместе на озере Комо в Италии

Как приятно видеть их вместе!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Юбилей в самоизоляции: 60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Об этом он сообщил в своем Instagram. 

Stay home with Cosmopolitan
1
Юбилей в самоизоляции: 60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом
2
Не поспішайте знімати маски: в Україні продовжили карантин до осені
3
«Просто надень ее»: Кортни Кокс и Дженнифер Энистон призвали носить маски забавным видео со щенками
4
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
5
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
Звезды / Новости
Это интересно

Неожиданно: Маша Ефросинина рассказала, сколько зарабатывает ее муж

Да ладно?!

Loading...
Звезды / Новости
Это интересно

«Я хочу, щоб глядачі побачили мене справжню»: Ольга Фреймут стане учасницею нового сезону «Танців з зірками»

Сміливий крок.

Читайте также
1
Підберіть колір волосся і дізнайтеся про свій стиль
2
Боремося із передчасним старінням шкіри: як правильно захищатися від сонця?
3
Алиса Милано шокировала последствиями Covid-19, которые отразились на ее волосах
4
Как похудеть с помощью йогатерапии: рассказывает главврач центра йоги в Индии
5
5 нових серіалів про жіночу силу, які стануть вашими улюбленими
Звезды / Новости

«Это очень грустно»: Дженнифер Энистон рассказала, на когда перенесли съемки нового эпизода «Друзей»

Можно было предугадать.

Звезды / Новости

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер впервые стали родителями

А Терминатор — дедушкой!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Багатодітний тато: 47-річний Джуд Лоу вшосте став батьком

Звезды / Новости

Дикая кошка: Кайли Дженнер снялась в клипе Карди Би в очень провокационном образе

Вот это наряд! 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я работал над ним 14 лет»: Джейсон Момоа сделал невероятно романтичный и ценный подарок жене Лизе Боне

За ее реакцией на этот сюрприз можно наблюдать бесконечно!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

СМИ: Рэйчел МакАдамс станет мамой во второй раз

Бэби-бум продолжается!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Надо прочитать

Як Амаль та Джордж Клуні допомагають постраждалим від вибуху в Бейруті

Вчинок, що вартий поваги. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Это умиротворение»: Камерон Диаз откровенно рассказала о завершении карьеры

Последним фильмом актрисы стал мюзикл «Энни» 2014 года, и только сейчас она решилась заговорить об уходе из кино.  

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Это интересно

Alyona Alyona, Олег Винник та Слава Камінська: всі учасники нового сезону шоу «Танці з зірками»

За кого вболіватимеш ти?

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.