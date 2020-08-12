Топ-10 найбільш високооплачуваних акторів 2020 року за версією Forbes

Звезды / Новости 12 августа 2020

Cosmo

РІк ще не закінчився, проте у Forbes вже традиційно підвели певні підсумки — вчора видання оголосило імена найбільш високооплачуваних акторів 2020-го. Так, рейтинг очолив Дуейн Джонсон зі статками у розмірі 87,5 мільйонів доларів. Друге місце посів Райан Рейнольдс, що протягом року збагатився на 71,5 мільйонів доларів. Замикає трійку Марк Волберг з прибутками у розмірі 58 мільйонів доларів. Цікаво, що кожен із трійки найбільш високооплачуваних акторів з`явився у проектах Netflix цього року.

До десятки також увійшли:

4. Бен Аффлек (55 мільйонів доларів)

5. Він Дизель (54 мільйони доларів)

6. Акшай Кумар (48,5 мільйонів доларів)

7. Лін-Мануель Міранда (45,5 мільйонів доларів)

8. Віл Сміт (44,5 мільйонів доларів)

9. Адам Сендлер (41 мільйон доларів)

10. Джекі Чан (40 мільйонів доларів)