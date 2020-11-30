Топ-25 лучших актеров и актрис XXI века по версии The New York Times

Звезды / Новости
30 ноября 2020
Cosmo

Кинокритики The New York Times назвали лучших актеров и актрис  XXI века. Возглавил рейтинг Дензел Вашингтон — лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана. Почетное второе место досталось одной из самых успешных французских актрис Изабель Юппер. Замыкает тройку лучших Дэниел Дэй-Льюис — единственный актер в истории Американской киноакадемии, который трижды получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.

В список также вошли:

4. Киану Ривз
5. Николь Кидман
6. Сон Кан-хо
7. Тони Сервильо
8. Чжао Тао
9. Виола Дэвис
10. Сирша Ронан
11. Джулианна Мур
12. Хоакин Феникс
13. Тильда Суинтон
14. Оскар Айзек
15. Майкл Б. Джордан
16. Ким Мин-хи
17. Элфри Вудард
18. Уиллем Дефо
19. Уэс Стьюди
20. Роб Морган
21. Катрин Денев
22. Мелисса Маккарти
23. Махершала Али
24. Соня Брага
25. Гаэль Гарсиа Берналь

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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