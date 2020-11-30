Топ-25 лучших актеров и актрис XXI века по версии The New York Times

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Алла Костромичева

Вечер классики: старые ромкомы, музыка старше тебя и мода 80-х

Sex-мифы, о которых пора забыть (мы же все взрослые люди)

Вогнали в краску: главная бьюти-проблема этого года

Как не попасть на работу к несносному боссу