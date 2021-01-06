Топ-3 аромата для дома made in Ukraine, в которые ты влюбишься

Красота / Новинки
6 января 2021
Cosmo

Впереди трехнедельный локдаун, который все мы проведем дома: нам кажется, это отличное время для того, чтобы превратить свое жилище в максимально уютное райское гнездышко, из которого просто не захочется уходить. Первый шаг — выбор приятного аромата для дома, создающего особую атмосферу. Вот наши любимые, к тому же, made in Ukraine.

Silence in Florence, Poetry Home

Какой бы аромат Poetry Home ты не выбрала — гарантировано влюбишься и захочешь еще. Попробуй Silence in Florence в безумно эстетичном черном флаконе — сочетание фруктов, кардамона, розы, ванили и пачули просто сводит с ума!

Crofton, Inro

Новый украинский бренд Inro — любовь с первого взгляда! Аромат для дома Crofton — не исключение. Пахнет удом, ванилью и амброй, иными словами — пахнет настоящей роскошью.

Sex&Tobacco Vanilla, Sister`s Aroma

Sister`s Aroma — украинский Demeter! У них есть ароматы всего, чего может пожелать твоя душа: от бодрящего кофе до шоколадного печенья. Наш выбор пал на томный Sex&Tobacco Vanilla — здесь название говорит само за себя!

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: Inro
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