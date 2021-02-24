ТОП-5 украинских fashion-брендов, о которых говорят все

Мода / Fashion news
24 февраля 2021
Cosmo

За последние 5 лет в украинской fashion-индустрии произошел рывок, которого до этого не могли добиться политики. В народные любимцы вышли украинские бренды! Они предложили нашему потребителю товары не хуже по качеству именитых мировых, иногда конкурируя и в ценовой политике. И сегодня мы не только гордимся «своим» производством в индустрии моды, но и с удовольствием пополняем им свой гардероб.

Юлия Савостина, основательница проекта Made in Ukraine, которому в этом месяце исполняется 8 лет, назвала ТОП-5 популярных украинских fashion-брендов, о которых говорят все, и рассказала о текущем положении дел на retail рынке.

Cabanchi.com

Бренд начал с изготовления футболок со смешными надписями, а со временем — предложили базовую одежду для тех, кто ценит практичность, красоту, комфорт, и любит выглядеть безупречно и стильно в любых ситуациях — дома, в городе или в путешествии.

С маленького офиса бренд вырос до четырех фирменных магазинов, а интернет-магазин ежедневно доставляет заказы по Украине и за границу.

«Создатели бренда раньше других нащупали запрос на комфорт, отлично изучили свою аудиторию и смогли предложить качественную, доступную и стильную одежду, для которой найдется место в каждом гардеробе», — говорит Юлия Савостина.

Irina Tydnyuk

Два шоу-рума предлагают базовый гардероб с минимумом заморочек, который позволяет покупателям хорошо выглядеть в разных ситуациях. Они не делают ничего лишнего в своих коллекциях: только необходимое. И только трендовое.

«Ассортимент удачно сочетается между собой, а старая коллекция с новой. И философия команды бренда, что их одежду можно надеть и с каблуком и с плоской подошвой, можно носить днем на работу и вечером на выход, четко прослеживается в их линейках», — подчеркивает Савостина.

Kachorovska atelier

Бренд выпускает собственные линейки обуви и сумочек. Их отличает сдержанный дизайн, отдельная ультратрендовая линейка, линейка с базовыми моделями в базовых цветах, выполненные из натуральных материалов. Команда бренда набивала руку на тысячах самых разнообразных индивидуальных заказов, имея 50-летний семейный опыт и традиции в этом деле. 

«Особенность бренда в четком понимании текущего момента. Производители изучают «длинные тренды», понимают, куда они двигаются и чего не хватает рынку, закупая первыми самые трендовые материалы и колодки, и таким образом они могут закрыть потребность украинского покупателя раньше «звездных» брендов», — добавила Юлия Савостина.

Jul

Как по мне, прорыв прошлого года. Баланс одежды высокого качества пошива с адекватной ценой — кредо производителя. Бренд ориентирован на мас-маркет и очевидно, что соперничает с известными ритейл-гигантами, хотя в моделях больше похож на модных скандинавов.  Коллекции часто обновляются, а также имеет постоянную линейку изделий из кашемира и трикотажа. Несомненный плюс, что все вещи легко сочетаются между собой. 

«Не каждая покупательница может покупать товары мировых брендов, имеющих в ДНК одновременно минимализм, комфорт и тренды, как это сейчас на пике. Этот производитель делает все, чтобы закрыть потребность украинских покупательниц качественной локальной маркой, при этом на порядок дешевле, чем западные аналоги. JUL четко понимают, что надо занятой, живущей в бешенном темпе молодой украинской женщине, знают их боли и не экономят лекалах и разработках», — объяснила Юлия.

MustHave

Мас-маркет женской одежды и аксессуаров. Ассортимент включает качественную деловую, вечернюю и повседневную женскую одежду. Сегодня MustHave это 9 магазинов и большой интернет-магазин. 

«Преимущество бренда в том, что он честный. Феминный. И учитывает особенности женских фигур украинок. Лекала платьев строятся именно с учетом локальных типажей», — подытожила эксперт.

О философии и возможностях

По словам основательницы проекта Made in Ukraine все отечественные бренды, которые заслужили уважение потребителя, объединяет одно — они имеют свою философию, а не движимы желанием «выстрелить». И очень хорошо понимают свою покупательницу.

Несмотря на кажущееся засилье «наших» маленьких фешн-звезд, свободные ниши на украинском рынке одежды все еще есть. Поэтому новички имеют все шансы ворваться и произвести фурор.  Главное — прописанная стратегия, понимание на кого они работают и качество товара. 

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Фото: instagram @kachorovska_atelier
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