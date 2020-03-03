Три разных образа и латекс: Ким Кардашьян поразила всех во время парижской Недели моды

Звезды / Новости 3 марта 2020

Cosmo

Ким Кардашьян умеет эпатировать публику. Одна из самых влиятельных инфлюэнсеров всегда приковывает к себе взгляды и продумывает каждый образ до мелочей. Не стала исключением и парижская Неделя моды.

В перерывах между показами папарацци удалось запечатлеть Ким в трех разных образах. Все они имели общий концепт — латексные костюмы. Сперва девушка поразила комплектом карамельного оттенка. Жакет с перчатками на запах выглядел необычно и сексуально. Очень в духе Ким.

Позже ее заметили в таком же костюме шоколадного оттенка. На сей раз девушка дополнила образ массивными золотыми серьгами.

Вечером же Ким появилась на публике вместе с дочерью Норт в костюме приглушенно пудрового оттенка. К слову, бьюти-образ также немного изменился. Для вечернего появления красотка выбрала удлиненное боб-каре.

Нам кажется, эти образы очень соответствуют имиджу звезды. А тебе как?