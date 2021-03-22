Тяжелый удар: как Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в домашнем насилии

Звезды / Новости 22 марта 2021

Cosmo

Пока поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта надеются если не на их воссоединение, то хотя бы на прекращение судебных разбирательств между экс-супругами, семейный конфликт только разгорается. Так, недавно в СМИ просочилась конфиденциальная информация о том, что актриса готовится представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа. Как на такой поворот отреагировал сам Питт, инсайдеры рассказали изданию Page Six.

«Брэд убит горем из-за того, что Анджелина пошла по этому пути. После их брака осталось много эмоций. Но он взял на себя ответственность за свои действия и признал свои прошлые проблемы, он бросил пить. Их брак был очень страстным и временами токсичным. Как и все пары, они ссорились, но вместе с тем в нем было много хороших моментов», — отмечают источники, приближенные к актеру.

Инсайдеры также акцентируют на том, что, несмотря на проблемы с алкоголем и наркотиками во время их с Джоли брака, Питт ни разу не был арестован на этой почве, а также не был обвинен в домашнем насилии.

Сообщается также, что адвокаты актера считают утечку конфиденциальной информации о дальнейших планах его бывшей жены в суде продуманным тактическим ходом.

«Брэд и его команда никогда не нападали на Анджелину. Они считают, что эта утечка была рассчитана на то, чтобы повлиять на общественное мнение до завершения судебного процесса. Брэд чувствует себя все больше и больше изолированным от своих детей, и он опустошен из-за этого», — утверждают инсайдеры.