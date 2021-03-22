Тяжелый удар: как Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в домашнем насилии

Звезды / Новости
22 марта 2021
Cosmo

Пока поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта надеются если не на их воссоединение, то хотя бы на прекращение судебных разбирательств между экс-супругами, семейный конфликт только разгорается. Так, недавно в СМИ просочилась конфиденциальная информация о том, что актриса готовится представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа. Как на такой поворот отреагировал сам Питт, инсайдеры рассказали изданию Page Six.

«Брэд убит горем из-за того, что Анджелина пошла по этому пути. После их брака осталось много эмоций. Но он взял на себя ответственность за свои действия и признал свои прошлые проблемы, он бросил пить. Их брак был очень страстным и временами токсичным. Как и все пары, они ссорились, но вместе с тем в нем было много хороших моментов», — отмечают источники, приближенные к актеру.

Инсайдеры также акцентируют на том, что, несмотря на проблемы с алкоголем и наркотиками во время их с Джоли брака, Питт ни разу не был арестован на этой почве, а также не был обвинен в домашнем насилии.

Сообщается также, что адвокаты актера считают утечку конфиденциальной информации о дальнейших планах его бывшей жены в суде продуманным тактическим ходом. 

«Брэд и его команда никогда не нападали на Анджелину. Они считают, что эта утечка была рассчитана на то, чтобы повлиять на общественное мнение до завершения судебного процесса. Брэд чувствует себя все больше и больше изолированным от своих детей, и он опустошен из-за этого», — утверждают инсайдеры. 

5 5 2
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Must-visit: путівник

найбільш незвичайними готелями Австрії
Реклама
Читайте также
1
Must-visit: путівник найбільш незвичайними готелями Австрії
2
Елизавета II хочет нанять «царя разнообразия»
3
Элли Голдинг раскритиковали за тренировку с гантелями на последнем месяце беременности
4
Как Брэд Питт отреагировал на обвинения в домашнем насилии от Анджелины Джоли
5
Друг принца Уильяма прокомментировал отношение монарха к словам принца Гарри в интервью Опре Уинфри
Звезды / Новости

«Она не злится»: как Елизавета II отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Неожиданно.

Звезды / Новости

Новый поворот: cын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс дал показания против отца

В деле об опеке.

COSMO / Тренды

Must-visit: путівник найбільш незвичайними готелями Австрії

Звезды / Новости

Влюблены и счастливы: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес были замечены вместе впервые после новости о расставании

Влюблены и счастливы. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце

Хорошие новости!

Stay home with Cosmopolitan
1
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
2
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
3
О наболевшем: журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 
4
Must-have: 7 вещей, которые помогут тебе пережить пандемию в безопасности
5
Доказано наукой: 3 самых эффективных напитка для профилактики коронавируса
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Это было унизительно»: как Кейт Миддлтон отреагировала на слова Меган Маркл об их конфликте

Скандал продолжается. 

Loading...
Звезды / Новости

Ходят слухи: Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

Пару рассекретили внимательные поклонники.

Читайте также
1
Как в 45 выглядеть на 30: секреты красоты Риз Уизерспун
2
Топ-9 продуктов, которые сделают кожу идеальной
3
10 красивых тренчей на весну от украинских брендов
4
Не опять, а снова: Бен Аффлек и Ана де Армас встречаются?
5
Романтика і кохання: 5 фільмів про ЛГБТ-пари
Звезды / Новости

Анджелина Джоли обвиняет Брэда Питта в домашнем насилии в деле об опеке

И готова предоставить доказательства.

Звезды / Новости

Принц Гарри написал письмо отцу после скандального интервью Опре Уинфри

Дела семейные. 

Звезды / Новости

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа стала мамой во второй раз

Поздравляем!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прокомментировали новость о своем расставании

Начистоту. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Конец истории: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений

Не можем поверить!

Звезды / Новости
Это интересно

«Мы не расисты»: принц Уильям прокомментировал скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Скандал не утихает.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Мімімі дня: Емілі Ратаковські вперше стала мамою

І поділилася першим фото з крихіткою!  

Звезды / Новости

Королева Елизавета прокомментировала скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри

В официальном заявлении. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Это она довела меня до слез»: Меган Маркл рассказала всю правду об отношениях с Кейт Миддлтон в интервью Опре Уинфри

Расставила все точки над і.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.