Тяжелый удар: Меган Маркл проиграла первый этап суда против британских таблоидов

Звезды / Новости 4 мая 2020

Cosmo

Как мы сообщали ранее, в 2019 году Меган Маркл подала в суд на британские таблоиды Daily Mail, Mail on Sunday и другие издания, принадлежащие Associated Newspapers, которые она обвинила в обнародовании личных материалов (письмо Меган ее отцу Томасу — прим. ред) и вмешательстве в частную жизнь. На днях состоялось первое онлайн-заседание по этому делу, в котором герцогиня и ее адвокаты потерпели поражение.

Так, суд частично отверг претензии Меган — в частности, те, в которых утверждается, что издания специально подогревали конфикт между герцогиней и ее отцом, а также намеренно разжигали информационную войну против нее. Впрочем, как заявили адвокаты Маркл, в остальном обвинение остается в силе.

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