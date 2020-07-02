Тяжелое решение: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат

Звезды / Новости 2 июля 2020

Cosmo

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса сейчас весь мир встал на паузу, Кейт Миддлтон и принц Уильям уже всерьез задумываются над будущим — в частности, над дальнейшим обучением принца Джорджа, которому 22 июля исполнится 7 лет. Когда мальчику исполнится 8, он, вероятнее всего, отправится на обучение в школу-интернат Ludgrove в графстве Беркшир, в котором также учились принцы Уильям и Гарри.

Впрочем, пока это решение не окончательное. По словам королевского эксперта Ингрид Сьюард, герцоги Кембриджские вначале как следует взвесят все «за» и «против», и решающим моментом при этом будет желание самого Джорджа.

«Думаю, они выждут время, чтобы понаблюдать за тем, как их дети развиваются как личности, и примут во внимание их желание или нежелание жить вдали от дома. Испытав ужасную травму в собственном детстве, Уильям уделяет большое внимание психическому здоровью своих детей», — прокомментировала женщина.

Что же, уверены, что Кейт и Уильям смогут принять лучшее решение для своих детей!