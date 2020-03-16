У актрисы Ольги Куриленко обнаружили коронавирус

Звезды / Новости
16 марта 2020
Cosmo

Девушка Бонда, Ольга Куриленко, стала новой звездной пострадавшей от коронавируса: об этом актриса украинского происхождения рассказала в своем инста-эккаунте. Оказалось, что звезда уже неделю находится на домашнем карантине с подверженным диагнозом «коронавирус».

«Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!», — написала Ольга.

Поклонники актрисы обеспокоились тем, что любимица находится дома, а не в медицинском учреждении, и мы, признаться, тоже. Впрочем, учитывая тотальную перегруженность больниц и недостаток медперсонала, госпитализируют, в основном, тех, кто столкнулся с осложнениями от вируса. Те же, кто не попадает в группу риска и те, кто переносит болезнь более-менее нормально, лечатся в домашних условиях. 

Желаем Ольге и всем остальным заболевшим скорейшего выздоровления, молимся, чтобы все это поскорее закончилось.

4 5 1
Фото: Getty Images
Спецпроекты
Иракли Макацария:

«Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Ганна Різатдінова

розкрила секрети успiху в спортi i koханнi
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Ганна Різатдінова розкрила секрети успiху в спортi i koханнi
3
Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
4
У Ольги Куриленко диагностировали коронавирус
5
Видео дня: Наоми Кэмпбелл показала, как защититься от коронавируса
Звезды / Новости
Надо прочитать

Магия вне Хогвартса: Дэниел Рэдклифф анонсировал возвращение Гарри Поттера

Неужели это действительно произойдет?

Звезды / Новости

У жены Джастина Трюдо обнаружили коронавирус

Вирус не щадит никого.

Звезды / Новости

«Это не похоже на Джонни, которого я любила», — Вайнона Райдер об обвинениях Эмбер Херд в адрес Джонни Деппа

Актриса встала на защиту экс-возлюбленного. 

Звезды / Новости
Это интересно

«Она не устает признаваться друзьям, что счастлива»: инсайдер объяснил быстрое отбытие Меган Маркл в Канаду

Герцогиня уже вернулась из Лондона к крохе-сыну Арчи.  

Звезды / Новости

Поцелуи на пляже: Бен Аффлек и Ана де Армас подтвердили свой роман

Новая пара в Голливуде.

Звезды / Новости
Надо прочитать

Свадьба принцессы Беатрис под угрозой: половина гостей не сможет присутствовать

Неприятные новости.

Loading...
Звезды / Новости
Надо прочитать

«Это безумие»: дети Тома Хэнкса и Риты Уилсон рассказали об их самочувствии

Сыновья актеров просят не впадать в панику.

Звезды / Новости
Это интересно

«Для меня важна любовь на всех уровнях»: девушка Киану Ривза прокомментировала их свадьбу

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Она все еще чувствует боль»: инсайдер рассказал, как Кейт Миддлтон переносит визит Меган и Гарри

Герцогиня Кембриджская никак не может забыть прошлого.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: у Тома Хэнкса и его жены обнаружили коронавирус

Болезни без разницы, звезда ты или нет.

Звезды / Новости
Надо прочитать

Остаточний вердикт: Харві Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі

Нарешті ця історія закінчиться.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Ее надо убить»: в сети обсуждают угрозы Харви Вайнштейна в адрес Дженнифер Энистон

Скандал продолжается.

Звезды / Новости
Надо прочитать

Ничего лишнего: Белла Хадид показала, как выглядит без макияжа

Такой она чаще бывает в повседневной жизни.

Звезды / Новости

Читаем по губам: эксперт расшифровал, что Гарри сказал Меган после холодного приветствия Уильяма и Кейт

Кажется, Гарри довольно сильно задело поведение брата.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Группа «Время и Стекло» объявила дату последнего концерта

"Наше время истекло".

Читайте также
1
Иракли Макацария: «Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
2
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
3
5 фильмов с Евой Лонгорией, которые вы могли пропустить
4
Топ-8 книжок, написаних на основі реальних подій
5
20 лучших фильмов о любви за последние 20 лет
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.