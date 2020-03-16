У актрисы Ольги Куриленко обнаружили коронавирус

Звезды / Новости 16 марта 2020

Cosmo

Девушка Бонда, Ольга Куриленко, стала новой звездной пострадавшей от коронавируса: об этом актриса украинского происхождения рассказала в своем инста-эккаунте. Оказалось, что звезда уже неделю находится на домашнем карантине с подверженным диагнозом «коронавирус».

«Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость —мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!», — написала Ольга.

Поклонники актрисы обеспокоились тем, что любимица находится дома, а не в медицинском учреждении, и мы, признаться, тоже. Впрочем, учитывая тотальную перегруженность больниц и недостаток медперсонала, госпитализируют, в основном, тех, кто столкнулся с осложнениями от вируса. Те же, кто не попадает в группу риска и те, кто переносит болезнь более-менее нормально, лечатся в домашних условиях.

Желаем Ольге и всем остальным заболевшим скорейшего выздоровления, молимся, чтобы все это поскорее закончилось.