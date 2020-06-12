У Елены Зеленской диагностировали коронавирус

Звезды / Новости 12 июня 2020

Cosmo

Несмотря на ослабление карантина, с каждым днем больных в Киеве и по Украине становится больше. Положительный тест на коронавирус получила и Елена Зеленская — об этом первая леди написала сегодня в своем Instagram-аккаунте.

«Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні», — написала Елена.

Зеленская призвала всех продолжать придерживаться мер предосторожности и носить маски в общественных местах.

«Хочу, щоб усі пам`ятали: зарано втрачати пильність! Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті... Багато хто каже: «Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!» Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч. Маска у громадському місці — це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей!»

Подписываемся под каждым словом первой леди и желаем ей скорейшего выздоровления!