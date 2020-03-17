Идрис Эльба сообщил, что заражен коронавирусом (и вызвал волну негодования в сети)

Звезды / Новости 17 марта 2020

Cosmo

Вслед за Ольгой Куриленко о своем положительном результате теста на Covid-19 сообщил Идрис Эльба. Актер написал об этом в своем Twitter.

«Мой тест на Covid-19 оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока что нет никаких симптомов, но я самоизолировался сразу, как только узнал о том, что мог заразиться. Люди, оставайтесь дома и будьте прагматичными. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела. Без паники», — написал Идрис.

Признание актера вызвало волну негодования в сети. Пользователи недоумевают, почему Эльба получил возможность сделать тест, не имея никаких симптомов коронавируса (тогда как по правилам в первую очередь их должны делать только тем, у кого в наличии такие симптомы как высокая температура, сухой кашель и затрудненное дыхание).

В любом случае, желаем актеру скорейшего выздоровления!