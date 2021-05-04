У Кати Осадчей и Юрия Горбунова для нас отличные новости!

Звезды / Новости 4 мая 2021

Cosmo

Звездный бэби-бум из Голливуда добрался и до нас! Так, на днях стало известно о том, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов снова станут родителями. О своей третьей беременности самая известная украинская телеведущая сообщила в новом выпуске программы «Світське життя», тем самым поставив точку в многочисленных обсуждениях своего возможного положения в сети.

Сейчас будущие родители отдыхают в Турции, откуда делятся с поклонниками множеством милых и невероятно красочных фото.

Мы очень рады!