У Кати Осадчей и Юрия Горбунова для нас отличные новости!

Звезды / Новости
4 мая 2021
Cosmo

Звездный бэби-бум из Голливуда добрался и до нас! Так, на днях стало известно о том, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов снова станут родителями. О своей третьей беременности самая известная украинская телеведущая сообщила в новом выпуске программы «Світське життя», тем самым поставив точку в многочисленных обсуждениях своего возможного положения в сети. 

Сейчас будущие родители отдыхают в Турции, откуда делятся с поклонниками множеством милых и невероятно красочных фото. 

Мы очень рады!

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Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
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