«У меня большой список»: Анджелина Джоли рассказала, почему до сих пор одна

Звезды / Новости 13 мая 2021

Cosmo

Анджелина Джоли не часто балует нас откровенными интервью, но если и делает это, то наружу вспылавают очень интересные подробности. Так, в преддверии премьеры нового фильма «Те, кто желает мне смерти» актриса поговорила с журналистами E! News о самом личном.

Анджелина Джоли призналась, что после расставания с Брэдом Питтом в 2015 до сих пор одна. И этому есть причина. Как оказалось, звезда очень требовательна к мужчине, который может быть рядом с ней (и после Брэда это вполне логично, кто может быть лучше?).

«Наверное, у меня слишком большой список «нет». Я уже давно одна», — рассказала Джоли. Надеемся, однажды она таки найдет того самого.