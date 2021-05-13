«У меня большой список»: Анджелина Джоли рассказала, почему до сих пор одна

Звезды / Новости
13 мая 2021
Cosmo

Анджелина Джоли не часто балует нас откровенными интервью, но если и делает это, то наружу вспылавают очень интересные подробности. Так, в преддверии премьеры нового фильма «Те, кто желает мне смерти» актриса поговорила с журналистами E! News о самом личном.

Анджелина Джоли призналась, что после расставания с Брэдом Питтом в 2015 до сих пор одна. И этому есть причина. Как оказалось, звезда очень требовательна к мужчине, который может быть рядом с ней (и после Брэда это вполне логично, кто может быть лучше?).

 «Наверное, у меня слишком большой список «нет». Я уже давно одна», — рассказала Джоли. Надеемся, однажды она таки найдет того самого.

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Фото: Gettyimages
Спецпроекты
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