«У меня будет маленькая папина дочка»: Орландо Блум рассказал как готовится стать отцом

Звезды / Новости 13 августа 2020

Cosmo

Кэти Перри и Орландо Блум вот-вот станут родителями. По сообщениям инсайдеров, певица сейчас на последнем месяце беременности и вместе с возлюбленным активно готовится к будущей роли мамы. Будущий отец Орландо Блум также в восторге от скорого пополнения. Об этом этом он говорит во всех своих последних интервью.

«Я очень благодарен судьбе за то, что совсем скоро у меня появится дочь. Так рад, что у меня будет маленькая папина дочка! Надеюсь, она полюбит меня так же сильно, как буду любить ее я», — рассказала Орландо Блум на шоу Джимми Фэллона. Как трогательно!