«У нас была симпатия»: Надя Дорофеева и Позитив признались, что между ними было кое-что большее, чем дружба

Звезды / Новости 16 марта 2020

Cosmo

Не успели мы отойти от неожиданной новости о распаде группы «Время и Стекло», как Надя Дорофеева и Позитив снова ошарашили новым заявлением. Так, в интервью для программы «Світське життя» коллеги рассказали, что когда-то между ними была та самая искра.

«Это было не в начале существования группы, а до, когда познакомились. У нас была симпатия, которая не переросла в нечто большее», — рассказал Позитив. А также добавил, что когда и он, и Надя начали состоять в отношениях, его жена жутко ревновала: «Это было, к Наде и очень долгий промежуток времени. Но это можно понять, потому что мы с Надей начали проводить больше времени друг с другом, а не со своими половинками».

Вот это признание!