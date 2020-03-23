«У нас есть общий враг и мы его победим»: Мэттью Макконахи записал обращение к поклонникам и призвал всех быть сильными

Звезды / Новости 23 марта 2020

Cosmo

Коронавирус коснулся всех и каждого. Не важно, какой ты национальности или кем работаешь, обстоятельства вынуждают изолироваться и ограничить контакт с внешним миром. Однако это не значит, что нужно перестать заботиться друг о друге. Об этом голливудский актер Мэттью Макконахи напомнил поклонникам в видеообращении, которое опубликовал в своем твиттере.

«...Не впадайте в панику. Не будьте параноиками. Примите все необходимые меры безопасности. Мы зависим друг от друга. Сейчас как никогда. И у нас есть общий враг. Мы его победим» — говорит Мэттью.

because every red light eventually turns green pic.twitter.com/x05GuITW4J — Matthew McConaughey (@McConaughey) March 17, 2020

Мы согласны с актером и призываем тебя заботиться о себе и близких. Все будет хорошо.