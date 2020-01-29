«У него были другие — одноразовые, многоразовые, постоянные»: бывшая жена Владимира Остапчука о причинах развода

Звезды / Новости 29 января 2020

Cosmo

В октябре прошлого года сеть ошарашила новость о том, что Владимир Остапчук разводится со своей женой Еленой Войченко. Причин расставания супруги тогда раскрывать не стали, но на днях девушка сделала это в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина». Как оказалось, главной причиной развода стали многочисленные измены телеведущего.

«Был момент, когда он оставил мне свой телефон, и я заметила в галерее, скажем так, результаты его общения с женщинами. Они у него были одноразовые, многоразовые, постоянные. Я узнала об этом постфактум, и это меня просто шокировало», — призналась Елена.

«Это просто неприемлемая ситуация для меня. Владимир — единственный человек, с которым я когда-нибудь себя представляла, единственный человек, которого я любила. Но в таком формате это невозможно», — добавила она.

Шок!