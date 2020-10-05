У новому амплуа: Катерина Кухар чуттєво виконала хіт Ірини Білик на сцені шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости 5 октября 2020

Cosmo

У новому сезоні шоу «Танці з зірками» не лише зіркові учасники випробовують свої сили у новому амплуа, а й часом судді. Катерина Кухар, наприклад, у одному з випусків вразила ефектним виконанням репу, а під час шостого прямого ефіру, який глядачі телеканалу 1+1 побачили вчора, неочікувано вийшла на паркет у ролі... співачки. Так, прима-балерина виконала легендарний хіт Ірини Білик «Снег», який присвятила своєму чоловікові Олександру Стоянову. Цікаво, що під час виступу Катерина не лише співала, а й власноруч грала на фортепіано. Номер також чудово доповнив чуттєвий танець.

Такою Катю ми ще ніколи не бачили! Зізнавайся, скільки балів ти поставила б примі-балерині за таке виконання?