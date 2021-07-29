У Рианны для нас отличные новости!

Красота / Новинки 29 июля 2021

Cosmo

Рианна продолжает расширять свою бьюти-империю — так, вчера вечером звезда объявила в своем инстаграм, что совсем скоро в ассортименте ее бренда Fenty Beauty появятся ароматы. Новость певица и бизнес-вумен сопроводила несколькими черно-белыми фото, на которых позирует с новой необычной стрижкой и в роскошных украшениях.

В комментариях фолловеры звезды разделились на два лагеря: одни отметили, что и они, и их кошельки готовы к бьюти-новинкам от РиРи, другие — уже традиционно поинтересовались тем, когда в конце концов ждать новый альбом от звезды.

К какому лагерю принадлежишь ты?