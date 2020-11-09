У Владимира Зеленского диагностировали COVID-19

Звезды / Новости 9 ноября 2020

Cosmo

В июне этого года мы сообщали тебе о том, что у первой леди Украины Елены Зеленской диагностировали COVID-19.

«Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні», — сообщила тогда она.

А буквально несколько минут назад стало известно, что положительный тест на коронавирус получил также президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем телеграм.

«Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре!» — написал Владимир.