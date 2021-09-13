У wish-list: спільна капсульна колекція T.Mosca x ЦУМ, натхненна стилем Сінді Кроуфорд, Мадонни та Джейн Фонди

Мода / Fashion news 13 сентября 2021

Cosmo

ЦУМ Київ продовжує зміцнювати співробітництво з українськими дизайнерами й відкриває осінній сезон колаборацією з брендом T.Mosсa.

Головним натхненням дизайнерів стали фешн-ікони 80-х. Жінки, які мотивують любити себе: Мадонна як приклад гарної трансформації, неймовірна леді Джейн Фонда, на честь якої названа найкоротша сукня капсули, а також Сінді Кроуфорд — символ гармонії та любові до себе.

«T.Mosсa х ЦУМ — прем`єра осені. Капсула дуже яскрава, енергійна, при цьому комфортна та затишна. Спортивний тренд, який продовжує займати топові позиції у модній індустрії, знаходить відображення у кожному виробі. У співпраці з дизайнерами були створені образи для активної сучасної жінки», — коментує баїнг-директорка ЦУМу Ольга Чайка.

«Модd — це завжди діалог з попереднім сезоном, поколінням. Ми хочемо, щоб дівчата проєктували власне визначення себе, і пропонуємо варіанти, як відобразити свій стан у новому амплуа. Адже мода — це повноцінне самовираження через колір і форму», — зазначає Катя Квіт, дизайнер бренду T.Mosca.

Трикотажні кардигани, сукні, об`ємні светри, штани, шорти і топи — всі одиниці доповнені яскравими смугами та ремінцями. Кольори капсули — насичені й глибокі: фуксія, темно-зелений, фіолетовий, чорний, білий.

«Так важливо відкривати нові грані жіночності, настрою, натхнення. Для центрального універмагу ми створили колекцію для впевненої у своїй індивідуальній красі жінки, з активним способом життя та без прив`язки до віку», — доповнює Оксана Шаповалова, дизайнер бренду T.Mosca.

Спеціально для цієї капсули використовували пряжу з переробленої сировини. До кожного виробу додається сертифікат якості. Капсула T.Mosca x ЦУМ ексклюзивно представлена ​​на 3-му поверсі ЦУМу та на tsum.ua.

Фотограф — Андрій Ліщук

Стиліст — Владислав Чабаненко

Модель — Анастасія Кучеренко

Макіяж і зачіски — Наталі Чекати