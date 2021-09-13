У wish-list: спільна капсульна колекція T.Mosca x ЦУМ, натхненна стилем Сінді Кроуфорд, Мадонни та Джейн Фонди
ЦУМ Київ продовжує зміцнювати співробітництво з українськими дизайнерами й відкриває осінній сезон колаборацією з брендом T.Mosсa.
Головним натхненням дизайнерів стали фешн-ікони 80-х. Жінки, які мотивують любити себе: Мадонна як приклад гарної трансформації, неймовірна леді Джейн Фонда, на честь якої названа найкоротша сукня капсули, а також Сінді Кроуфорд — символ гармонії та любові до себе.
«T.Mosсa х ЦУМ — прем`єра осені. Капсула дуже яскрава, енергійна, при цьому комфортна та затишна. Спортивний тренд, який продовжує займати топові позиції у модній індустрії, знаходить відображення у кожному виробі. У співпраці з дизайнерами були створені образи для активної сучасної жінки», — коментує баїнг-директорка ЦУМу Ольга Чайка.
«Модd — це завжди діалог з попереднім сезоном, поколінням. Ми хочемо, щоб дівчата проєктували власне визначення себе, і пропонуємо варіанти, як відобразити свій стан у новому амплуа. Адже мода — це повноцінне самовираження через колір і форму», — зазначає Катя Квіт, дизайнер бренду T.Mosca.
Трикотажні кардигани, сукні, об`ємні светри, штани, шорти і топи — всі одиниці доповнені яскравими смугами та ремінцями. Кольори капсули — насичені й глибокі: фуксія, темно-зелений, фіолетовий, чорний, білий.
«Так важливо відкривати нові грані жіночності, настрою, натхнення. Для центрального універмагу ми створили колекцію для впевненої у своїй індивідуальній красі жінки, з активним способом життя та без прив`язки до віку», — доповнює Оксана Шаповалова, дизайнер бренду T.Mosca.
Спеціально для цієї капсули використовували пряжу з переробленої сировини. До кожного виробу додається сертифікат якості. Капсула T.Mosca x ЦУМ ексклюзивно представлена на 3-му поверсі ЦУМу та на tsum.ua.
Фотограф — Андрій Ліщук
Стиліст — Владислав Чабаненко
Модель — Анастасія Кучеренко
Макіяж і зачіски — Наталі Чекати