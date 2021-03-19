У wish-list: Тіна Кароль і Kachorovska випустили весняну колекцію взуття

Мода / Fashion news 19 марта 2021

Cosmo

Після успіху першої колаборації Тіна Кароль і український взуттєвий бренд Kachorovska продовжили співпрацю. Як результат — нова весняна капсульна колекція Tina Karol x Kachorovska. І від краси просто засліплює очі!

Ідея колаборації Tina Karol x Kachorovska залишилася незмінною — це любов до себе під теґлайном «Сама собі свято». Кампейном весняної колекції стала історія про прийняття різних сторін своєї особистості. «Ми заслуговуємо бути яскравими. І насамперед ми хочемо залишатися собою! Розкрити характер, відповідати настрою нового дня, привертати увагу, чути компліменти, не зраджуючи собі, бути щасливою, ніби ти сама собі свято — моя нова колекція про це», — говорить Тіна Кароль.

У рекламній кампанії весняної колекції Тіна Кароль зіграла трьох героїнь, кожна з яких уособлює той чи інший прояв однієї жінки. «Ці відео — ніби маленькі подорожі у підсвідомість з метою більше дізнатися про себе та свої бажання. Прийняти та полюбити свою внутрішню «дитину», або гедоністичну натуру, або «кар’єристку», окремо й разом — це і є любов до себе. Адже гармонія народжується в поєднанні різних сторін», — говорить Марія Слензак, арт-директорка Kachorovska.

До весняної колекції Tina Karol x Kachorovska увійшли сабо та мікросумка у трьох нових відтінках з квітковим принтом — хакі, пильно-рожевому й жовтому. Яскравий насичений принт гармонійно поєднується з тендітним силуетом взуття.

«Одна з головних особливостей взуття Tina Karol x Kachorovska — ідеальна колодка. Вона розроблена нами так, що високі підбори носити напрочуд легко. Спеціально для Kachorovska її виготовили на італійській колодковій мануфактурі з 80-річною історією» — говорить Аліна Качоровська, засновниця та CEO Kachorovska.

Весняна колекція Tina Karol x Kachorovska вже доступна у магазинах Kachorovska у Києві та Одесі, а також в інтернет-магазині kachorovska.com.