У звезды «Игры престолов» обнаружен коронавирус: Индира Варма прикована к постели

Звезды / Новости 19 марта 2020

Cosmo

Сегодня стало известно, что еще одна звезда «Игры престолов» заражена коронавирусом. Это Индира Арма, актриса, исполнившая роль Элларии, любовницы Оберина Мартелла. О диагнозе звезда сообщила у себя в Instagram и призвала подписчиков: «Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним».

До того, как вирус приковал актрису к постели, Индира активно участвовала в подготовке постановки «Чайки». Сейчас репетиции приостановлены, но актриса не теряет надежду: «Так печально, что наши и многие другие постановки по всему миру отменили из-за пандемии. Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас (и правительство) поддержать нас. Чайка, как птица феникс, восстанет из пепла».

Желаем актрисе и всем пострадавшим от вируса по всему миру скорейшего выздоровления!