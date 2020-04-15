«Уделяйте больше внимания друг другу, а не просто сидите дома»: Анджелина Джоли резко высказалась о карантине

Звезды / Новости 15 апреля 2020

Cosmo

Тогда как для одних самоизоляция стала возможностью сплотиться с семьей и стать ближе, для других, а именно тех, кто регулярно подвергается домашнему насилию, — это настоящая пытка. Об этом открыто и во всеуслышание снова заговорила Анджелина Джоли.

Звезда серьезно обеспокоена вспышкой домашнего насилия из-за самоизоляции, а еще тем фактом, что в большинстве случаев дети становятся если не его жертвами, то свидетелями. Об этом Анджелина Джоли поговорила с Надин Берк Харрис, главным хирургом штата Калифорния в видеоинтервью для Time.

«Очень важно, чтобы люди услышали это. Чтобы поддерживать друг друга, нужно быть начеку. Будьте рядом, станьте группой поддержки для тех, кто в этом нуждается. Я и вправду надеюсь, что люди услышат это и протянут руку помощи; что они действительно уделят больше внимания друг другу, а не просто будут сидеть дома, думая, что все это их не касается», — говорит о больном Джоли.

А также добавляет: «Школы закрыты, так что учителя не увидят последствий абьюза и не узнают, что творится в некоторых домах». Актриса, которая ранее написала шокирующее письмо-колонку для Time, еще раз призвала нас быть внимательнее к тем, кто нас окружает.

Ее собеседница, Берк Харрис отметила, что: «Все, что вам нужно сделать, это просто быть рядом с человеком. Вам не нужно ничего исправлять, вам не нужно ничего решать. Вы просто должны быть готовы выслушать, стать плечом поддержки и распростертыми объятиями».