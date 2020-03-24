Угадай, кто: обложку апрельского Cosmopolitan украсила стильная, успешная (и очень красивая!) украинка

Звезды / Новости 24 марта 2020

Cosmo

Девочки, если вы уже успели заскучать на карантине, мы к вам спешим с новым номером Cosmopolitan, чтобы напомнить — несмотря на все, весна продолжается, и все будет хорошо! Нашу красочную апрельскую обложку украсила дизайнер Катя Сильченко — стильная, успешная, красивая и невероятно вдохновляющая.

Кроме откровенного интервью с cover girl, в новом номере ты также найдешь: список лучших бьюти-продуктов, в которые мы влюблены; советы по идеальному гардеробу для межсезонья; лайфхаки для тех, кто мечтает найти работу в индустрии красоты, и кто хочет прокачать свой мозг; ответ на вечный вопрос о том, давать ли шанс бывшему; познавательный материал о sex-игрушках и еще много всего интересного.

Enjoy! (и не забудь отмечать нас на фотографиях с новым Cosmo в Instagram — лучшие окажутся на страницах следующего номера).

Новый номер можно будет приобрести в магазинах Novus, Billa, Сильпо, Auchan и Varus в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Запорожье с 25 марта (заказать Cosmo с доставкой на дом можно на сайте каждой из сетей). Оформить подписку можно по ссылке.