Украинский бренд Anna October выпустил свою первую свадебную коллекцию

Мода / Fashion news 14 сентября 2021

Cosmo

Украинский бренд Anna October выпустил свою первую Bridal коллекцию, которая переосмысливает представление о свадебной моде. Каждый предмет можно носить в рамках повседневных мероприятий: коктейльная вечеринка, отдых в Греции или семейный ужин.

Дизайнер бренда и сторонница концепции Slow Fashion Анна говорит:

«Создавать вещи, которые женщина наденет только раз — это не про Anna October. В Bridal я стремилась избавиться от излишней помпезности и вдохнуть естественность в образ невесты».

Коллекция состоит из шести платьев с длинным и коротким рукавами, с тонкими бретелями, позволяющими регулировать длину, или с открытой спиной. Помимо классических вещей, Anna October также предлагает юбку с диагональным разрезом сбоку, которую можно сочетать с бюстье — отличная альтернатива платью. Шорты с рюшами станут прекрасным домашним образом для подготовки перед церемонией. Коллекция частично изготовлена из дэдсток тканей, что делает ее более этичной и экологичной. В большинстве изделий используется 100% вискоза. Каждый предмет ощущается на теле абсолютно невесомым. Некоторые айтемы, например, бра Inez, изготавливаются вручную. Так бренд добавляет изделиям частичку уникальности.

Создавая лукбук, дизайнер Анна хотела подчеркнуть простоту и ощущение свежести, поэтому свадебные платья дополняют потертые кеды и цветочные венки в волосах. Свадьба всегда дарит девушке особое чувство. Анна хочет, чтобы эта эмоция была доступна просто в рамках гардероба. «Будь особенной, когда захочешь», — говорит дизайнер.

Bridal уже доступна на annactober.com с производством 2-3 недели. С конца ноября коллекцию можно будет купить на modaoperandi.com, revolve.com, ssense.com и т. д.