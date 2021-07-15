Украинский бренд Over the Sea выпустил коллекцию купальников

Мода / Fashion news 15 июля 2021

Cosmo

Один из наших любимых украинских брендов Over The Sea, женственные платья которого любят Надя Дорофеева, Анна Андрес, Александра Зарицкая и даже Коко Роша, выпустили линейку купальников.

Здесь есть купальники с фирменными цветочными принтами Over the Sea, цельные модели и сексуальные бикини, кокетливые топы и трусики с завышенной талией, которые делают любую фигуру идеальной. В скором времени бренд значительно расширит swim-линейку — появятся однотонные модели ярких оттенков.

Ну и самый приятный момент: размерная сетка от XXS до 3 XL.

Основательница Over the Sea, Ксения Крамаренко, говорит:

“Мы с самого начала выпускаем одежду разных размеров от XXS до 3 XL и не считаем это чем-то из ряда вон выходящим. Так и должно быть — красивое платье или купальник для красивой женщины с любыми параметрами!”.

Браво!



