Украинский бренд Over the Sea выпустил коллекцию купальников

Мода / Fashion news
15 июля 2021
Cosmo

Один из наших любимых украинских брендов Over The Sea, женственные платья которого любят Надя Дорофеева, Анна Андрес, Александра Зарицкая и даже Коко Роша, выпустили линейку купальников.

Здесь есть купальники с фирменными цветочными принтами Over the Sea, цельные модели и сексуальные бикини, кокетливые топы и трусики с завышенной талией, которые делают любую фигуру идеальной. В скором времени бренд значительно расширит swim-линейку — появятся однотонные модели ярких оттенков. 

Ну и самый приятный момент: размерная сетка от XXS до 3 XL.

Основательница Over the Sea, Ксения Крамаренко, говорит:

“Мы с самого начала выпускаем одежду разных размеров от XXS до 3 XL и не считаем это чем-то из ряда вон выходящим. Так и должно быть — красивое платье или купальник для красивой женщины с любыми параметрами!”.

Браво!


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