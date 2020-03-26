Украинский бренд Wildwood шьет бесплатные защитные маски для всех желающих

Мода / Fashion news 26 марта 2020

Cosmo

Бренд Wildwood, который специализируется на куртках-косухах и вещах из кожи, перепрофилировал производство в Одессе для пошива защитных масок. Их бренд отшивает из шести слоев хлопка с учетом анатомического строения лица: маска плотно прилегает к носу за счет специальной окантовки и полностью защищает дыхательные органы. Ез защитного эффекта хватает на три часа, после чего ее надо стирать или утюжить.

В данный момент производство бренда работает в две смены, чтобы максимально покрыть спрос и помочь покрыть дефицит необходимых защитных средств. Маски бесплатны для всех, кто не может найти альтернативу, бренд отправляет их по одной на каждый запрос почтовой службой по запросу в Instagram-директ.

Бренд также объявил о фандрейзинге средств на закупку материалов для пошива, чтобы справиться со спросом. Подробности инициативы — в инстаграм-профиле.

Напомним, что украинские дизайнеры присоединились к борьбе с пандемией коронавируса: Frolov и Bevza шьют защитные костюмы для медиков.