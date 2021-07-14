Українська топ-модель Наталія Гоцій отримала нагороду в Каннах

Звезды / Новости 14 июля 2021

Cosmo

Українська топ-модель перемогла в номінації lifestyle influencer премії World Influencers and bloggers Awards. Її вручають у Франції під час Каннського кінофестивалю з 2019 року. Світові ЗМІ вже встигли охрестити премію «Оскаром для блогерів».

12 липня у банкетному залі п’ятизіркового готелю на бульварі Круазет відзнаки отримали блогери з усього світу. Серед них канадська супермодель Кока Роша і німецький фотограф-легенда Елен фон Унверт.

«Я більше 10 років працюю моделлю, в основному мовчки — під час роботи моделі не звикли розмовляти. Стати блогером було для мене викликом! За останній рік зі мною відбувалися дивні речі, одна з них - сьогодні! Я тут, на сцені, отримую цю нагороду! І я щаслива представити Україну! Я вдячна своїй команді, бо ми зробили це разом», — сказала зі сцени Наталія.

Наталія Гоцій вже рік є автором власного YouTube-каналу «Быть Гоций», де відверто розповідає про себе: що їсть, щоб бути стрункою та здоровою, якою косметикою користується, як купує дорогі сумки дешевше. Нова серія виходить щосереди. На канал вже підписалися 156 тис. користувачів. Візит до Канн також вийде у наступній серії влогу.