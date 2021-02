Український бренд одягу проти ейджизму: One By One випустив спецколекцію «NEW.ME»

Мода / Fashion news 6 февраля 2021

Cosmo

Український бренд One by One випустив спецколекцію під назвою NEW.ME, де немає місця стереотипам про гардероб жінок, який повинен відповідати їхньому віку в паспорті.

«Ідея спецколекціі прийшла не випадково. Просто одного разу, зібравшись жіночою частиною команди, ми подумали про те, як протягом усього життя кожна з нас відчувала на собі осуд за міні в 16 або за відкрите декольте в 50. Нам здалося це дико несправедливим», — поділилася засновниця бренду Лідія Сметана.

Таку суспільну проблему прийнято називати ейджизмом. Ейджизм — це дискримінація людини за віковою ознакою. Досить поширене явище все ще недостатньо досліджено та точно невідомо, скільки людей піддається тиску день у день. При цьому, за даними ВОЗ, дискримінація за віковою ознакою може негативно впливати на загальний стан здоров`я, і ​​навіть привести до депресії та скорочення людського життя. А цього вже достатньо, щоб заговорити про існуючу проблему та з нею боротися. Найпростіший і найдієвіший спосіб — почати з себе, так вважає команда One by One.

«NEW.ME» — це спецколекція, яка складається з базового одягу. Його концепція полягає в свободі вибору клієнтки. Моделі розроблені так, щоб вироби підійшли кожній без винятків. Таким чином, будь-яка клієнтка, у 18, 35 або 63, зможе вибрати будь-який з виробів, представлених у капсулі.

Чому саме «спецколекція»?

«Справа в тому, що ми існуємо на ринку вже більше 5 років. Звичайно, за цей час ми значно зростили свою цільову аудиторію, добре вивчили всі її уподобання і дуже її цінуємо. Але зараз ми усвідомили, що готові до змін. Тому розділили асортимент на 2 категорії: в одну частину входять речі, за які нас полюбила наша клієнтка, в іншу — вироби, якими ми хочемо висловлювати свою позицію», — говорить Лідія Сметана, засновниця бренду One by One.

«NEW.ME» — лінійка, яка буде регулярно оновлюватися і нести в собі важливий меседж: «Вік — це просто цифри, а не стан розуму або причина для якоїсь певної поведінки», — пише автор Сесілія Ахерн.