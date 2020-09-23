Романтичні сукні, стильні кардигани і не тільки: український бренд One by One презентував колаборацію з Cosmopolitan

Мода / Fashion news
23 сентября 2020
Cosmo

Продовжуючи хорошу традицію, журнал Cosmopolitan і український мас-маркет бренд One by One створили третю капсульну колекцію, яка цього разу тішить дівчат особливими осінніми образами. Брендом був створений принт «Amore» з метою нагадати про таке чудове почуття як любов та про важливість проявляти її не тільки до оточуючих людей і світу, а й в першу чергу до себе.  

Колекція складається з образів, що ідеально підходять під мінливу погоду осені. Для ще теплих днів безпрограшним варіантом стануть легкі романтичні сукні, вони представлені у двох фасонах: з довгою спідницею нижче коліна і коротшим варіантом — міні. Є можливість оголити лінію плечей, тим самим зробивши образ ще більш грайливим і легким. А для прохолодного вечора пасуватиме в`язаний кардиган з фірмовим принтом «Amore», який не тільки зігріє, а й наповнить образ затишком. 

Для міських буднів був створений костюм з модними брюками палаццо бежевого відтінку, піджак від нього можна поєднати з чорними джинсами класичного фасону і незамінною базовою футболкою з написом «Amore». А в прохолодні дні утеплений трикотажний костюм допоможе відчути себе комфортно і затишно, і при цьому виглядати стильно.

One by One і Cosmopolitan вирішили, що осінь — це не час сумувати про минуле літо, і у своїй колекції використали білий та бежевий кольори, світлі тони рожевого і класичний чорний.

Фасони, принти та колір — все у капсульній колекції One by One і Cosmopolitan говорить про любов, а одяг просто створений для ніжної та романтичної осені.

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