Умер легендарный актер Кристофер Пламмер

Звезды / Новости 6 февраля 2021

Cosmo

Грустные новости из США: в пятницу, 5 февраля, на 92-м году жизни умер оскароносный канадский актер Кристофер Пламмер. Как сообщает издание The Guardian, звезда фильмов «Звуки музыки», «Игры разума», и «Двенадцать обезьян» ушел из жизни в своем доме в Коннектикуте в окружении жены Элейн Тейлор и близкого друга, с которым поддерживал отношения 53 года.

«Крис был незаурядным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, со старомодными манерами, самоуничижительным юмором и невероятным красноречием. Он был национальным достоянием и уважал свои канадские корни.

Своим искусством и человечностью он тронул наши сердца, и его легендарная жизнь сохранится для будущих поколений. Он всегда будет с нами», — отметил менеджер и давний друг актера Лу Питт.

Причину смерти актера близкие не сообщают. Наши соболезнования.