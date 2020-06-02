Уникальный случай: как Виктория Бекхэм заработала миллион, ничего не делая

Звезды / Новости 2 июня 2020

Cosmo

В прошлом году произошло невероятное событие — Spice Girls воссоединились и поехали в мировое турне. Однако собраться полным составом у них не вышло, так как Виктория Бекхэм не захотела возвращаться на сцену. А вот от своего гонорара экс-«перчинка» отказываться не стала.

Благодаря концертам группе удалось заработать свыше 4,5 миллионов фунтов стерлингов. А так как Виктории причитается пятая часть прибыли коллектива, она получила практически миллион фунтов стерлингов на ровном месте.

Несмотря на все это, дела у Виктории Бекхэм в последнее время идут не очень хорошо. В прошлом году убытки ее бренда одежды достигли 12 миллионов фунтов, а недавно против нее взбунтовались британские налогоплательщики, которые посчитали нечестным выплачивать Бекхэм поддержку от государства.