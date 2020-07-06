Ушла эпоха: умер легендарный композитор Эннио Морриконе

Звезды / Новости
6 июля 2020
Cosmo

Неделя начинается с очень грустных новостей: в ночь на 6 июля в одной из больниц Рима скончался 91-летний итальянский композитор Эннио Морриконе. Как сообщают итальянские издания, причиной смерти стали последствия травмы, полученной при падении — несколько дней назад он сломал бедренную кость. 

Напомним, Морриконе, получивший две премии «Оскар» (за вклад в киноискусство в 2007 году и за лучший саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка» в 2016 году), является автором музыки к таким фильмам как «Однажды в Америке», «Бесславные ублюдки», «Неприкасаемые», «Хороший, плохой, злой», «Джанго освобожденный» и не только. 

Эннио Морриконе умер

Выражаем соболезнования семье композитора. 

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Фото: Gettyimages
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