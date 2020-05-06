Уже бестселлер: автобиография Гарри и Меган побила рекорды продаж еще до выхода в свет

Звезды / Новости 6 мая 2020

Cosmo

Только вчера мы рассказали тебе свежие подробности о выходе автобиографической книги о принце Гарри и Меган Маркл, а сегодня стало известно, что она уже стала бестселлером, еще и не поступив в продажу!

Так, автобиография «В поисках свободы» будет доступна в электронном и печатном виде только в августе, но уже официальный бестселлер Amazon. «Все выделенные для предзаказа книги были распроданы всего за сутки. Это приятный сюрприз!» — рассказал Омид Скоби, один из королевских репортеров и соавтор книги.

Откуда такой ажиотаж? Книга обещает раскрыть все подробности королевской жизни пары и настоящие причины, почему Гарри и Меган отказались от королевских обязанностей. «Цель книги — запечатлеть настоящих Гарри и Меган. Пару, которая продолжает вдохновлять своей гуманитарной и благотворительной работой множество людей по всему миру, но которую часто неверно изображают в СМИ», — говорится в аннотации.

Не терпится прочитать!



