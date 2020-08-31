Уже не первый месяц: стало известно, как давно Брэд Питт встречается с 27-летней Николь Потуральски

Звезды / Новости 31 августа 2020

Cosmo

В конце прошлой недели мир потрясла новость о том, что 56-летний Брэд Питт больше не один — актер отправился отдыхать на юг Франции в компании 27-летней модели Николь Потуральски, которую в сети уже успели сравнить с Ириной Шейк и Анджелиной Джоли. А на днях стали известны новые подробности романа звезд.

Так, оказывается, что влюбленные встречаются уже около девяти месяцев — доказательством тому служат их совместные фото с концерта Канье Уэста осенью 2019 года, которые появились в сети. На них можно увидеть, как Брэд и Николь увлеченно разговаривают о чем-то, ожидая начала концерта, и явно наслаждаются компанией друг друга.

Сейчас, по сообщениям инсайдеров, пара проводит последние дни лета во французском поместье Питта Шато Мираваль.