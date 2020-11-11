«Уже не тот»: 46-летнего Леонардо Дикаприо раскритиковали за располневшую фигуру на пляжных фото

Звезды / Новости 11 ноября 2020

Cosmo

Брэд Питт, Джонни Депп, Леонардо Дикаприо... Что связывает всех этих красавчиков, кроме статуса главных голливудских секс-символов? Пристальное внимание папарацци, которые обожают фотографировать их как в удачные, так и не очень удачные моменты, и пользователей сети, которые прктически под лупой рассматривают их новые фото в поисках повода для критики.

На днях под прицелом хейтеров в очередной раз оказался Лео (к слову, сегодняшний именинник), который был замечен на пляже в Малибу. Актер, одетый лишь в купальные плавки, наслаждался еще теплым днем в компании своего друга и отца (фото ищи здесь).

Комментируя свежие снимки, сделанные парарацци, пользователи сети отметили «располневшую фигуру» Дикаприо и вынесли свой вердикт, что он «уже не тот». Нам же кажется, что актер выглядит очень даже неплохо!

А ты что скажешь: hot or not?