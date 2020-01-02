Уже не тот: поклонницы раскритиковали Леонардо ДиКаприо за лишний вес на новых «пляжных» фото

Звезды / Новости 2 января 2020

Cosmo

Не знаем, как тебе, но нам, когда мы говорим о главных секс-символах Голливуда, первыми неизменно приходят на ум старые-добрые Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо, которые и сейчас выглядят отлично. Однако, на днях новые фото звезды «Титаника» и «Острова проклятых» нещадно раскритиковали в сети. Так, поклонницы отметили, что Лео, который позирует на снимках папарацци в одних лишь плавках, видимо, совсем забросил спорт и выглядит неухоженным.

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