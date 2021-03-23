Узкие джинсы и блейзер: Эмили Ратаковски впервые вышла в свет после родов

Звезды / Новости 23 марта 2021

Cosmo

Эмили Ратаковски, которая совсем недавно впервые стала мамой, продолжает удивлять подписчиков. Во-первых, идеальным прессом, который она успела продемонстрировтаь в инстаграм. Во-вторых, тем, как быстро возвращается к активной жизни: сегодня звезда впервые попала в объективы папарацци после родов. И выглядит она просто невероятно.

Для первого выхода Эмили выбрала комфортный, но от этого не менее стильный образ. Для прогулки с малышом Ратаковски сделала ставку на актуальные прямые джинсы, дополнив их поясом, тонким кардиганом, а сверху набросив оверсайз-жакет. Еще одна стильная мама, с которой стоит брать пример.